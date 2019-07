Livorno, esplode palazzina all'Elba: un morto e ancora un disperso

di fbg/vln

Livorno, 23 lug. (LaPresse) - Il corpo senza vita di una persona è stato estratto dalle macerie della palazzina crollata nella notte all'Isola d'Elba, in via de Nicola a Portoferraio (Livorno). Tre le persone già salvate dai vigili del fuoco. Risulta ancora un disperso. Sulle cause del crollo sono ancora in corso gli accertamenti, ma dalle prime informazioni sembra che sia stato dovuto all'esplosione di una bombola del gas.

