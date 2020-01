Livorno, 76enne trovata morta in sacco a pelo: nuora fermata per omicidio

di fbg/scp

Livorno, 13 gen. (LaPresse) - La persona sottoposta a fermo d'indiziato di delitto per la morte di Maria Simonetta Gaggioli, 76 anni, il cui corpo venne trovato il 3 agosto scorso sul ciglio della strada dentro un sacco a pelo in un fosso lungo la Vecchia Aurelia nella zona di Riotorto, tra Venturina e Piombino, in provincia di Livorno, è Adriana Rocha Gomez, brasiliana di 32 anni, nuora della 76enne.

