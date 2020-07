Liguria, traffico in tilt in autostrada: paralizzato il nodo di Genova

Ancora problemi sulle autostrade della Liguria. Paralizzato per ore il nodo di Genova, con il traffico molto congestionato in A7 e in A10 dove si registrano rispettivamente 14 e 9 km di coda. In A7, in direzione Milano, il traffico è incolonnato tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia a causa della chiusura del tratto per rifacimento dell'asfalto. In A10, la coda di nove km è tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A26 dei Trafori, in direzione Ventimiglia, per lavori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata