Liguria, riapre tratto della A26

Riapre il tratto dell'autostrada A26 tra la A10 e lo svincolo di Masone, chiuso ieri su disposizione della procura di Genova per il controllo dei viadotti a rischio. Sarà percorribile una corsia per ogni senso di marcia. Senza precedenti la decisione di chiudere, arrivata dopo il crollo del viadotto sulla A6 domenica, nel quale non sono rimaste coinvolte vetture. "Genova ora è isolata, intervenga il genio militare", era stato l'allarme del governatore ligure Toti. "Il porto di non puo resistere così piu di una settimana", avverte l'autorità portuale. E prosegue intanto l'allerta maltempo: oggi sarà rossa in Emilia- Romagna e parte della Lombardia, ancora attenzionato il Po in Piemonte.