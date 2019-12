Liguria, cade parte di una volta della galleria: chiuso tratto A26

Per la caduta di una parte della volta della galleria Bertè al centro della carreggiata, è chiuso un tratto dell'A26 in direzione Sud, verso Genova, intorno al km 13, a Masone. È intervenuta la polizia stradale. Prevista l'uscita obbligatoria al casello di Masone. I mezzi pesanti, secondo quanto si apprende, dovranno uscire a Masone, ritornare sull'A7 e prendere la bretella. I veicoli leggeri dovranno prendere il passo del Turchino, interdetto ai camion. Per un'eventuale riapertura, per cui non si conoscono ancora le tempistiche, si attende la messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco.

"Poco prima delle 18.30 - comunica in una nota Autostrade per l'Italia - sull'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce è stato chiuso temporaneamente il tratto tra Masone e l'allacciamento con l'A10 in direzione Sud per consentire le operazioni di rimozione di materiali in carreggiata all'altezza del km 13 all'interno della galleria 'Bertè'. Non sono coinvolti veicoli. Secondo le prime verifiche condotte dai tecnici autostradali, si sarebbe verificato il distacco di una ondulina e di parti dell’intonaco a cui era collegata, le cui cause sono in corso di accertamento".

Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha convocato con urgenza, per domani alle 10 presso la sede del Mit a Roma, la società Autostrade per l’Italia.

"Credo che dopo le notizie di oggi (crollo galleria) sia ancor più difficile contestare le scelte fatte dal governo sul tema concessioni e mi auguro che Aspi ritiri la lettera dei giorni scorsi e chieda scusa", il commento di Andrea Orlando, vicesegretario del Partito Democratico.

