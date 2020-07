Liguria, Aspi: A pieno ritmo ispezioni, dal 10 luglio miglioramento

di dab

Roma, 3 lug. (LaPresse) - "Oltre 1.200 tecnici di Autostrade per l'Italia stanno lavorando a pieno ritmo per rispettare la scadenza del 10 luglio prescritta a fine maggio dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per concludere tutti i controlli sulle gallerie delle autostrade liguri". È quanto si legge in una nota di Aspi. "Tale decisione, che ha modificato significativamente le modalità di ispezione condivise tra Aspi e il dicastero lo scorso gennaio, ha comportato la necessità di riavviare i controlli sulle 285 gallerie liguri, quando la società ne aveva già monitorate il 95%, portando avanti le attività anche durante tutto il periodo del lockdown. Per ottemperare a quanto disposto dal Mit, Aspi sta gestendo circa 100 cantieri diurni e notturni nel tratto ligure, tra attività di ispezione e manutenzione". Inoltre, "a partire dalla notte scorsa, il programma di ispezioni delle gallerie lungo la rete ligure è entrato in una fase di particolare intensità. Infatti, al fine di rispettare la scadenza del 10 luglio indicata dal Mit, nelle prossime sette notti si concentreranno diverse chiusure di tratti a ridosso del nodo genovese, con tempi di apertura funzionali alla tipologia dei ripristini che potrebbero rendersi necessari". Autostrade, poi, sottolinea: "Si consiglia pertanto agli utenti di programmare le partenze consultando prima i canali informativi di Autostrade per l'Italia (tra cui i notiziari MyWay in onda su Rlt102.5, Isoradio, SkyTG24 e La7, oltre che il canale Telegram “Autostrade per l'Italia – Liguria”, il call center di ASPI 840042121 e il sito www.autostrade.it), considerando in ogni caso tempi di percorrenza anche sensibilmente superiori alla norma per effetto delle cantierizzazioni e delle eventuali uscite obbligatorie che si rendessero necessarie. Successivamente alla data del 10 luglio, con la conclusione delle ispezioni su tali tratti, si entrerà in una fase di sostanziale stabilità delle condizioni di viabilità lungo le arterie liguri, con un progressivo miglioramento, che dovrebbe vedere la maggior parte delle attività completate entro la fine di luglio.

