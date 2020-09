Libia, Musumeci: Intollerabile silenzio Farnesina su pescherecci

di lca/mad

Milano, 27 set. (LaPresse) - "Dopo 26 giorni non abbiamo ancora alcuna notizia sul rilascio dei due motopescherecci di Mazara del Vallo, sequestrati dalle autorità libiche il primo settembre. Non è assolutamente tollerabile questo silenzio da parte del ministero degli Esteri". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, in riferimento ai due motopescherecci 'Antartide' e 'Medinea', sequestrati il primo settembre a 35 miglia a nord di Bengasi. "Ci sono le famiglie dei 18 pescatori che attendono con angoscia e trepidazione che la Farnesina faccia conoscere la verità, qualunque essa sia", ha proseguito il governatore siciliano per cui "non bastano le rassicurazioni fornitemi personalmente dal premier Conte circa un suo intervento su Tripoli. Il tempo delle parole e delle buone volontà è abbondantemente scaduto. Rinnovo l'invito al governo centrale per una rapida soluzione della vicenda e faccio appello alla rappresentanza parlamentare siciliana affinché eserciti su Roma la necessaria pressione".

