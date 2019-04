Liberato Sergio Zanotti, rapito in Siria nel 2016. Conte: "A breve in Italia"

Sergio Zanotti, rapito in Siria nel 2016, torna in Italia. Ad annunciarlo è il premier Giuseppe Conte, che in una nota spiega: "A conclusione di una complessa e delicata attività di intelligence, investigativa e diplomatica, condotta in maniera sinergica, in data odierna siamo riusciti a ottenere la liberazione di Sergio Zanotti, rapito in Siria nell'aprile 2016. Il nostro connazionale appare in buone condizioni generali e tra qualche ora rientrerà in Italia, a Roma. Un ulteriore successo delle nostre Istituzioni e, in particolare, dell'Aise: a loro il mio più vivo e sentito ringraziamento".

Zanotti atterrerà stasera all'aeroporto di Ciampino. Sabato, prima del rientro a casa, Zanotti sarà sentito dal pm Sergio Colaiocco, responsabile del fascicolo per sequestro di persona con finalità di terrorismo, che la procura capitolina ha aperto sulla vicenda.

L'imprenditore bresciano era scomparso nell'aprile 2016 mentre cercava di recarsi in Turchia. A maggio del 2017 era apparso in un breve video diffuso dai rapitori, probabilmente membri di gruppi legati ad al Qaeda. Da quel momento più nulla. Oggi, dopo anni di prigionia, finalmente potrà tornare a casa.

