Lega, prorogate per 6 mesi le indagini su Savoini e hotel Metropol

di bdr/ect

Milano, 3 feb. (LaPresse) - I pm Sergio Spadaro e Gaetano Ruta, che stanno indagando sul presidente dell'associazione Lombardia Russia Gianluca Savoini, ex portavoce di Matteo Salvini, hanno chiesto e ottenuto una proroga di 6 mesi per l'inchiesta che vede al centro un incontro all'hotel Metropol di Mosca con alcuni funzionari russi. A quell'incontro hanno preso parte anche l'avvocato Gianluca Meranda e l'ex bancario Francesco Vannucci, entrambi indagati come Savoini per corruzione internazionale. Il gip, da quanto hanno riferito fonti giudiziarie, ha accolto la richiesta dei pm.

