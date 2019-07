Lega, pm Milano interrogano avvocato Meranda nel pomeriggio

di bdr/scp

Milano, 18 lug. (LaPresse) - Nel pomeriggio i pm di Milano che indagano sui presunti fondi russi alla Lega interrogheranno Gianluca Meranda, l'avvocato che con una lettera a Repubblica ha detto di aver partecipato all'incontro all'Hotel Metropol di Mosca con Gianluca Savoini. Sia Meranda che Savoini sono indagati per corruzione internazionale. L'interrogatorio si svolgerà nel pomeriggio ma non si sa ancora se si svolgerà in Procura o in un altro luogo.

