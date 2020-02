Lega, chiesta proroga per 6 mesi delle indagini su Savoini-rpt-

Milano, 3 feb. (LaPresse) - I pm di Milano Sergio Spadaro e Gaetano Ruta hanno inviato la settimana scorsa la richiesta al gip per chiedere altri 6 mesi di tempo per indagare su Gianluca Savoini e sulla vicenda dell'hotel Metropol. Richiesta che è arrivata sul tavolo del gip Alessandra Clemente e che, a differenza di quanto scritto in precedenza, per una serie di tempi tecnici previsti dalla procedura, è ancora all'esame del magistrato.

