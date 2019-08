Lega, audio incontro Metropol acquisito da L'Espresso

di bdr/scp

Milano, 1 ago. (LaPresse) - Dopo l'articolo pubblicato a febbraio sull'incontro all'hotel Metropol, i pm milanesi Sergio Spadaro e Gaetano Ruta hanno convocato uno degli autori dell'articolo e hanno chiesto delucidazioni. Il giornalista ha chiarito le circostanze del loro viaggio in Russia e di come erano venuti a conoscenza dell'incontro, di cui il settimanale aveva la registrazione, ma ha preferito non rivelare la fonte avvalendosi del segreto professionale. A questo punto la Procura ha recapitato ai giornalisti de L'Espresso una 'lista di consegna', l'atto che tecnicamente prelude una perquisizione, e hanno acquisito la registrazione che da successivi controlli è risultata essere autentica e non aver subito alcuna manomissione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata