Lecce, uomo ucciso a colpi di arma da fuoco: preso presunto assassino

di mad

Lecce, 25 apr. (LaPresse) - I carabinieri di Lecce hanno risolto in poche ore il giallo sull'omicidio di Mattia Capocelli, un 28enne di Scorrano (Lecce) che questa notte intorno alle 2.20 è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla gola nei pressi di una rivendita mobile di panini e bevande. Grazie alle serrate indagini sulla vittima, sul luogo dell'omicidio e grazie anche, sottolineano gli inquirenti, alle telecamere di sorveglianza poste in zona, in poche ore i militari hanno fermato il presunto autore del delitto. Si tratta di Simone Paiano, 25enne del posto, con precedenti. Vistosi braccato, il giovane si è presentato spontaneamente in caserma.

