Lecce, uccide tre vicini di casa dopo l'ennesima lite per il parcheggio: arrestato 57enne

È stato arrestato dai carabinieri l'uomo, Roberto Pappadà 57 anni, che venerdì sera ha sterminato un'intera famiglia di vicini di casa in via Tevere a Cursi, in provincia di Lecce. Per lui l'accusa è di omicidio plurimo e gli viene contestata la premeditazione. Sono morti padre, figlio e una donna, rispettivamente zia e cognata delle prime due vittime.

Alle 23.10 del 28 settembre l'uomo, dopo aver atteso il rientro a casa dei suoi vicini, ha esploso diversi colpi di pistola 357 magnum illegalmente detenuta, uccidendo il pensionato 63enne Francesco Antonio Marti (pensionato di Cursi) e il figlio 36enne Andrea. La moglie della prima vittima, casalinga Fernanda Quarta di 60, è stata ricoverata al nosocomio di Tricase per le ferite riportate, mentre sua sorella, Maria Assunta di 52 anni, è morta in ospedale per le ferite riportate.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la strage è avvenuta "per cause riconducibili a pregressi dissidi con i componenti della famiglia Marti-Quarta, residente nella medesima strada per motivi di parcheggio di veicoli nei pressi delle rispettive abitazioni". I primi due colpi sono stati esplosi nei confronti del 36enne che, ferito a morte, si è accasciato a terra; il secondo a morire è stato il padre.

Durante l'interrogatorio, Pappadà ha ammesso le proprie responsabilità e ha confessato i tre omicidi e il tentato omicidio. I carabinieri di Maglie sono riusciti a calmare il killer trovato ancora con l'arma carica in mano e lo hanno convinto ad arrendersi. A quel punto, conquistata la fiducia del 57enne, il capo-equipaggio si è avvicinato a lui, gli ha afferrato il braccio e gli ha fatto appoggiare lentamente a terra l'arma senza mai perderlo di vista e tenendolo sempre sotto controllo. È stato così bloccato e portato in caserma.

