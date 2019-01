Lecce, precipita ultraleggero sulla provinciale: 2 morti

Un aereo ultraleggero è caduto in Salento, in Puglia, nei pressi di un campo volo del Salento, sulla strada provinciale tra Ugento e la frazione di Gemini, in provincia di Lecce. Due le persone a bordo, entrambe decedutele, ma non si hanno al momento notizie sulla loro identita.

Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, che stanno lavorando per capire l'esatta dinamica, i due sarebbero saliti sull'aereo approfittando della giornata di sole. I militari dell'Arma sono sul posto per cercare di mettere in sicurezza l'area e recuperare il velivolo, su cui probabilmente verranno fatte delle perizie nei prossimi giorni. Fra le cause al vaglio degli inquirenti, l'errore umano o eventuali problemi all'ultraleggero.

