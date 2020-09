Lecce, carabinieri: Al momento non è emerso movente passionale

di ect

Milano, 29 set. (LaPresse) - "Al momento non è emerso movente passionale". Lo ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Lecce, Paolo Dembech, in merito al duplice omicidio dei fidanzati Eleonora Manta e Daniele De Santis. "Non siamo sulla pista passionale, che escludiamo. E' un gesto incomprensibile se non scavando all'interno de rapporti che ci sono stati tra l'assassino e la coppia. C'è qualcosa che gli ha dato fastidio", ha spiegato.

