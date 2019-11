Lecce, auto travolge operai a bordo strada: 4 morti a Galatone

di mad

Milano, 26 nov. (LaPresse) - Quattro persone sono morte questa mattina in un grave incidente nel leccese. Un'auto ha travolto un mezzo fermo sul lato della strada, di alcuni operai che stavano eseguendo la potatura delle piante sulla via Giorgio Almirante a Galatone, in provincia di Lecce. Tre operai e il conducente dell'auto hanno perso la vita.

