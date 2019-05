Lecce, anziano bruciato vivo in casa: arrestato il figlio

Vittorio Leo, di 48 anni, è stato arrestato per l'omicidio del padre Antonio Leo, 89 anni, trovato morto bruciato in casa mercoledì sera a Collepasso, nel leccese. L'uomo, interrogato nella notte, ha ammesso che in seguito a una violenta lite ha cosparso il padre di liquido infiammabile e gli ha dato fuoco.

