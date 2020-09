Lecce, 38enne trovata morta nella doccia: indagini

di ect

Milano, 21 set. (LaPresse) - Una donna di 38 anni, maestra in una scuola dell'Emilia Romagna, è stata trovata senza vita a casa dei genitori, a Gagliano del Capo in provincia di Lecce. Sul corpo sarà effettuata l'autopsia che chiarirà la dinamica del decesso. All'arrivo dei soccorsi il cadavere era nella doccia. Per gli investigatori potrebbe trattarsi di un incidente domestico o la vittima avrebbe accusato un malore, ma al momento non si escludono altre cause. Indagano i carabinieri della Compagnia di Tricase.

