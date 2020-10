Le previsioni del tempo per martedì 20 ottobre

Martedì nubi in aumento al Nord e Toscana,con qualche schiarita, specie al Nord-Est; debole pioggia su Piemonte e Liguria. Nel resto d’Italia tempo in generale soleggiato. Temperature massime quasi dappertutto in leggero aumento e vicine ai valori medi stagionali; clima più caldo al Centro-Sud e Isole, più freddo invece al Nord-Ovest.