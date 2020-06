Le previsioni del tempo per domenica 14 giugno

Bello all'estremo sud, Nuvole altrove, anche se non mancheranno momenti soleggiati: nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Alpi occidentali, Lombardia orientale,Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Temperature massime in lieve aumento al Nordovest e Isole Maggiori, in leggero calo altrove.