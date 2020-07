Le Previsioni del tempo di venerdì 24 luglio

Venerdì nuvole su gran parte del Centro-Nord, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. Nel corso del giorno rovesci e temporali praticamente su tutte le regioni settentrionali, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Tempo in generale bello al Sud e Isole. Temperature massime in calo in gran parte del Centro-Nord e Sardegna.