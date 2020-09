Le previsioni del tempo di venerdì 18 settembre

Giornata tra sole e nuvole su Alpi, settore centrale della Valpadana, medio versante adriatico e regioni meridionali: isolati rovesci o temporali su Appennino Lucano e Calabria. In generale soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in rialzo all’estremo Sud, in leggero calo invece al Nord-Est e regioni centrali adriatiche. Venti moderati Mari in generale mossi.