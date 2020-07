Le Previsioni del tempo di sabato 25 luglio

Tempo in miglioramento al Nord e sul versante tirrenico: la perturbazione si sposterà verso sud facendo sentire i suoi effetti soprattutto su parte delle regioni meridionali e lungo il medio Adriatico. Caldo in lieve attenuazione sulle regioni centrali adriatiche, in Puglia e in Sardegna, temperature che torneranno ad aumentare al Nord.