Le previsioni del tempo di mercoledì 1 luglio

Al Centro-Sud e sull’Emilia Romagna tempo ancora in prevalenza soleggiato e molto caldo. Nel resto del Nord nuvolosità irregolare e tempo a tratti instabile con piogge e temporali sparsi lungo l’arco alpino e nelle fasce pedemontane. Temperature massime in leggera flessione su Alpi e Nord-Ovest, in leggero aumento altrove con picchi massimi fino a 35-37 gradi sulle regioni peninsulari e in Sicilia.