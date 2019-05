Le Bandiere blu in Italia sono 183, al top la Liguria

Crescono i Comuni costieri che hanno ottenuto la Bandiera Blu per qualità dell’acqua, educazione ambientale e il servizio turistico offerto. Nel 2019 sono 183 le località che si affacciano su mare e laghi presenti in classifica, 8 in più rispetto allo scorso anno. I dati sono stati resi noti a Roma dalla Foundation for Environmental Education: in testa la Liguria con 30 bandiere e tre nuovi ingressi. Seguono la Toscana con 19 e la Campania con 18. Aumentano le bandiere sui laghi: 17 località, anche una dell’Abruzzo.