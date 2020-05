Lazio, traffico rifiuti: 27 arresti tra Roma e Latina

di ect

Milano, 21 mag. (LaPresse) - Ventisette persone sono state arrestate tra Roma e Latina per traffico illecito di rifiuti, riciclaggio e autoriciclaggio. Le manette sono scattate alle prime luci dell'alba. L'operazione è stata coordinata dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura di Roma, i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Latina, i carabinieri forestali di Roma e Latina e gli agenti della polizia locale e della Città metropolitana di Roma Capitale su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia. In 14 sono finiti in carcere, 13 ai domiciliari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata