Lazio, incidente su Salaria ad altezza Accumoli: morte due persone

di dab

Roma, 5 gen. (LaPresse) - Sulla strada statale 4 'Via Salaria', sono in corso rallentamenti alla circolazione stradale a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 141, in località Accumoli, in provincia di Rieti. Nell'incidente, che ha coinvolto due veicoli, due persone sono decedute. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine, per la gestione del traffico e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Lo comunica una nota di Anas.

