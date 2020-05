Lazio, esplosione in palazzina a Marino: Vigili al lavoro per recupero persone

di mbb

Roma, 4 mag. (LaPresse) - Dalle ore 19.56 diverse squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo in via G. Carissimi 40, presso il comune di Marino nel Lazio, a causa di un'esplosione a seguito di una fuga gas, che ha coinvolto un'intera palazzina, composta da 3 piani. Rimaste sotto le macerie della stessa 4 persone: tra queste c'è una bambina. Si lavora per recuperarle, sono sepolte dai calcinacci.

