Lazio, crollo palazzina: recuperate una bambina e due donne

di mbb/ect

Roma, 4 mag. (LaPresse) - I vigili del fuoco hanno recuperato una bambina e due donne rimaste coinvolte nel crollo della palazzina a Marino, nel Lazio. Secondo quanto riferiscono i soccorritori, la piccola e una delle due donne sono in buone condizioni. La seconda donna, rimasta sotto le macerie, è stata portata in ospedale in stato di incoscienza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata