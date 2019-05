Lavoro nero, stroncata rete di sfruttamento nel nord Italia

La Guardia di Finanza di Riva del Garda ha concluso, in collaborazione con gli uffici ispettivi Inps di Brescia, coordinati dalla Direzione Regionale Lombardia, l'operazione 'Oro verde', che in meno di due anni di indagini ha portato alla denuncia di tre soggetti per il reato di sfruttamento aggravato della manodopera e a scovare oltre duecento lavoratori irregolari e in nero. In base alle testimonianze dei 25 lavoratori è risultato che provenivano dalle zone del bresciano. Tre indagati, anche un cittadino indiano residente nel bresciano, titolare di una ditta individuale che effettua formalmente servizi di volantinaggio e di supporto alle imprese. Era l’intermediario con svariate aziende agricole della Lombardia, dell'Emilia-Romagna e del Piemonte.