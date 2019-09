Lampedusa, investe tursita e scappa: arrestato 23enne senza patente

di bdr

Milano, 1 set. (LaPresse) - E' stato arrestato l'automobilista 23enne che ieri notte guidava la macchina che a Lampedusa ha investito una turista di 49 anni di Pinerolo (Torino), arrivata poche ore prima sull'isola con il marito per una vacanza. L'incidente è avvenuto in contrada Terranova, fuori del centro abitato dell'isola, quando è stata travolta dalla macchina. Il pirata della strada ha accelerato ed è fuggito per poi lasciare l'auto poco distante. La donna è morta mentre veniva portata al pronto soccorso. Il 23enne adesso si trova agli arresti domiciliari per omicidio stradale.

