Lampedusa, imbarcati i primi 350 migranti per la quarantena

Hanno lasciato l'hotspot per la Gnv Azzurra

A Lampedusa la nave quarantena che ospiterà quasi tutti i migranti ospiti dell’hotspot dell’isola, ormai al collasso. Al momento sono 350 i migranti saliti a bordo della nave Gnv Azzurra la nave, che ospiterà 700 persone per il periodo di quarantena, si è dovuta allontanare temporaneamente dal molo per il forte vento. Le operazioni di salita a bordo dei passeggeri riprenderanno più tardi. "Numeri più alti del 2011, chiedo stato di emergenza", avverte il sindaco dell'Isola mentre Alarm Phone dà notizia di un'altra barca con 27 persone in difficoltà nell'area Sar competenza di Malta.



