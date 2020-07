La Spezia, violentata mentre fa jogging: arrestato un 32enne

di mad

Milano, 27 lug. (LaPresse) - Una donna di 57 anni ha subito una violenza sessuale questa mattina a La Spezia, mentre faceva jogging sulla pista ciclabile in via dei Pioppi. Nel giro di meno di due ore la squadra mobile è risalita al presunto aggressore, un gambiano di 32 anni irregolare in Italia, che è stato fermato e portato in questura per ulteriori accertamenti. La donna, secondo quanto riferito dalla polizia, nel tentativo di sottrarsi è caduta e si è fratturata una costola. È stata soccorsa da due passanti, che insieme con la vittima hanno descritto agli agenti l'aggressore.

