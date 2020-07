La Spezia, rogo in una Rsa: morto un anziano

Un anziano ospite morto e altri tre portati in ospedale nell’incendio scoppiato all’interno dell’Rsa San Vincenzo di La Spezia. Sconosciute le cause del rogo che si è sviluppato nella notte. I vigili del fuoco del comando provinciale della Spezia sono intervenuti ieri sera alle 21.40. Per cause in corso di accertamento, in una camera al terzo piano della struttura si è innescato un incendio che in poco tempo ha invaso di fumo l’intero piano. La sala operativa ha inviato sul posto una squadra di 5 operatori con un’autopompa e un mezzo fuoristrada con serbatoio d’acqua e una seconda squadra di due operatori con l’autoscala. A supporto è stata inviata anche la vicina squadra del distaccamento Porto mercantile, con tre operatori e un’ulteriore autopompa. Quattro erano gli anziani ospitati nelle stanze del piano: ino è stato trovato senza vita, mentre gli altri tre, nonostante il fumo avesse saturato l’ambiente fin quasi al pavimento, nel giro di pochi minuti sono stati tratti in salvo e affidati alle cure dei sanitari che hanno provveduto a trasferirli all’Ospedale S. Andrea.

