La porta del Bataclan dipinta da Banksy restituita alle autorità francesi

Eccola la porta del Bataclan dipinta da Banksy e rubata nel gennaio del 2019. Dopo il suo ritovamento in un sottotetto di una casolare in Abruzzo, vicino a Teramo mercoledì 10, la Procura de L'Aquila ha mostrato l'opera trafugata alla stampa con una riconsegna simbolica alle autorità francesi. Il procuratore del capoluogo abruzzese Michele Renzo ha comunicato come nessun arresto sia stato compiuto e come non vi sia motivo di ritenere che il furto sia avvenuto per motivi diversi da quello economico. La porta di sicurezza del locale parigino teatro dell'attentato terroristico che nel 2015 fece 90 vittime era stata dipinta dal più celebre street artist del mondo e secondo la volontà della stessa proprietaria del locale era diventata un'opera di proprietà di tutti i parigini. Era stata rubata a gennaio dello scorso anno da ignoti. Secondo quanto comunicato è stata ritrovata grazie ad una operazione congiunta dei carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica, insieme al Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona e la Polizia Giudiziaria di Parigi.