La polizia spara e uccide un cane, valanga di polemiche a Napoli

Una manifestazione indetta dagli animalisti sabato e la polizia costretta a pubblicare il referto medico degli agenti feriti. Il 12 luglio le forze dell’ordine eseguono un arresto nei confronti di un 25enne residente in via Cesare Rosaroll, a Napoli. Il giovane aizza un pitbull contro il personale delle forze dell’ordine, mentre stringe in mano una pistola finta priva del tappo rosso. L’animale morde un agente alla caviglia sinistra, quindi un collega dell’uomo aggredito spara al cane uccidendolo.

Il fatto viene documentato in diversi video girati da passanti, tra questi la clip pubblicata su Facebook dal regista e documentarista Daniele Cinà. Le immagini diventano virali, sollevano qualche dubbio sulla dinamica degli eventi insieme all’indignazione degli animalisti, che lanciano petizioni e organizzano gruppi di protesta, organizzando addirittura un corteo nel weekend. L’OIPA ha depositato una denuncia per uccisione di animale, mentre il consigliere dei Verdi in regione Campania Francesco Emilio Borrelli ha parlato dell’apertura di un fascicolo in magistratura. Molti i commenti social di chi ha insinuato che l’agente non fosse stato neanche sfiorato dal cane, ai quali la polizia ha risposto con la pubblicazione dei referti degli agenti portati in ospedale. Quattro in tutto i poliziotti che sono dovuti ricorrere a cure mediche: tra loro uno ha avuto la caviglia lacerata dal morso del pitbull.