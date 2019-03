L'onda rosa a Milano: il flash mob delle femministe contro il ddl Pillon

Flash mob contro il ddl Pillon davanti alla sede del movimento per la vita ambrosiano per la manifestazione femminista di Milano. Alcune ragazze dei collettivi studenteschi hanno acceso fumogeni colorati il segno di protesta. Manifestazione dimostrativa anche davanti alla sede dell’Ansa, dove le femministe si sono fermate con tastiere da computer in mano: “La violenza sulle donne non fa più notizia, oggi la notizia la scriviamo noi”