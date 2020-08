L'Aquila, paura in città. La guerra contro il fuoco non è vinta

Sembrano indomabili gli incendi che da giorni stanno devastando boschi e campi intorno a L'Aquila e che da ieri minacciano l'abitato del capoluogo abruzzese. Sono centinaia gli uomini in azione nell'ampia zona intorno alle località di Fosso delle Pescine, Cansatessa e Pessino: Vigili del Fuoco ma anche Protezione Civile, Forze dell'ordine e volontari, con l'aiuto di 6 Canadair e due elicotteri, non sono riusciti fino ad oggi a domare le fiamme. Sono due gli incendi principali, probabilmente di origine dolosa, divampati lo scorso 30 luglio ed alimentati dal forte vento.

Per L'Aquila la notte tra lunedì e martedì è stata segnata da apprensione e grande preoccupazione, l fumo è arrivato fino in città e si teme che il rogo possa lambire la zona di Madonna Fore e San Giuliano, nel quartire di Pettino la gente ha trascorso ore per strada ad osservare l'evolversi della situazione. Secondo il Comando dei pompieri non ci sarebbero per ora situaioni di concreto pericolo per la popolazione. Sono comunque stati predisposti piani di evacuazione qualora lo scenario dovesse peggiorare

