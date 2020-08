L'Aquila, fiamme incendi si avvicinano al centro. Sindaco: Gente in strada

Le fiamme di due incendi, probabilmente di origine dolosa, divampati lo scorso 30 luglio a Fosso delle Pescine, nei pressi della frazione di Arischia, e sabato a Monte Cozza, zona frazione di Cansatessa e Pettino, si sono avvicinate nella notte alla periferia dell'Aquila "La situazione oggi non è delle migliori", ha spiegato Massimiliano Careddu del 9 reggimento alpini a Rainews. "Di due fronti, ne rimane sostanzialmente solo uno. Nella frazione di Arischia è sotto controllo, seppure non del tutto domato", ha scritto su Facebook il sindaco Pierluigi Biondi. "Nei quartieri di Cansatessa e Pettino, invece, il quadro è più serio e ha generato apprensione tra i cittadini: molti sono scesi in strada nel corso di questa notte e di ieri", aggiunge ricordando che "per ora non sono state disposte evacuazioni, ma abbiamo comunque individuato strutture ed alloggi alternativi per l'ospitalità. Alle 6.30 sono ripresi i lanci dei #canadair".

