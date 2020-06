L'Aquila, droga: numerosi arresti per spaccio di eroina

L'operazione è scattata dopo una serie di morti per overdose

(LaPresse) Vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di L’Aquila che ha effettuato numerosi arresti. In manette cittadini italiani, gambiani e senegalesi, ritenuti responsabili di numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti tra L’Aquila, Pescara e Roma. A far scattare le indagini il tragico decesso di un cittadino aquilano, avvenuto per presunta overdose da eroina. Da lì, l’attività investigativa ha permesso di ricostruire una rete composta da un folto gruppo di soggetti, italiani ed extracomunitari, dediti all’illecita attività di procacciamento e successiva cessione di eroina nel territorio aquilano.