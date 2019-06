L'Anpi denuncia CasaPound e Forza Nuova

Il commento del vicepresidente Emilio Ricci: "Non sono più tollerabili la presenza e l'attività criminosa di questi gruppi che si pongono in palese contrasto con la Costituzione"

L'Anpi nazionale ha presentato al procuratore di Roma una denuncia formale contro le organizzazioni neofasciste, in particolare Forza Nuova e CasaPound, per i numerosi atti di intimidazione, violenza e apologia di fascismo da queste commessi ripetutamente negli ultimi tempi. Nella denuncia si chiede, inoltre, di procedere al sequestro della sede di CasaPound, a Roma, occupata abusivamente.

“La nostra Associazione - commenta Emilio Ricci, legale e vicepresidente nazionale dell'Anpi - ha ritenuto urgente avviare un'operazione penale perché non sono più tollerabili la presenza e l'attività criminosa di questi gruppi che si pongono in palese contrasto con la Costituzione della Repubblica e con le leggi vigenti in materia di apologia di fascismo, la Scelba e la Mancino. Auspichiamo che si arrivi il prima possibile a sentenze che consentano alle autorità competenti di sciogliere finalmente CasaPound, Forza nuova e le altre organizzazioni affini” .

