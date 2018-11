Kenya, volontaria italiana rapita: 14 arresti

Milano, 22 nov. (LaPresse) - Quattordici persone sono state arrestate per il rapimento della volontaria italiana di 23 anni, Silvia Romano, sequestrata in Kenya. Lo riferisce il quotidiano kenyano Daily Nation. La maxioperazione è scattata mercoledì sera a Chakama, villaggio dove la giovane si trovava per attività di volontariato con la onlus marchigiana Africa Milele, e a Galana-Kulalu. I fermati sono stati portati nelle stazioni di polizia per essere interrogati.

