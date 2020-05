Kenya, Silvia Romano: Sto bene, sono felicissima

di lcl

Milano, 10 mag. (LaPresse) - "Sto bene, per fortuna, sto bene fisicamente e mentalmente. Ora voglio solo stare un po' di tempo con la mia famiglia. Sono felicissima, dopo tanto tempo, di essere tornata. Grazie!". Sono le prime parole pronunciate da Silvia Romano dopo il suo arrivo in Italia, in un video esclusivo pubblicato dal Corriere della Sera.

