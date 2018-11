Kenya, capo polizia: 20 arresti per rapimento volontaria italiana

di ect

Nairobi (Kenya), 23 nov. (LaPresse/AFP) - Venti persone sono state arrestate per il rapimento della 23enne italiana Silvia Romano, volontaria della ong Africa Milele a Chakama. Lo riferisce il capo della polizia kenyana, Joseph Boinett. "Abbiamo 17 persone in carcere. Abbiamo arrestato altre tre persone che consideriamo di interesse per questa indagine", ha detto Boinett ai giornalisti. "Ci hanno dato informazioni molto preziose per condurre l'operazione in corso per rintracciare e salvare la ragazza che è stata rapita da sconosciuti", ha aggiunto.

