Italia ancora nella morsa del maltempo: piogge da nord a sud. Allerta rossa in Veneto

La tregua è già finita. Una nuova ondata di maltempo ha investito ancora l'Italia, dopo giornate di vento, nubifragi ed esondazioni che hanno provocato 12 morti. La perturbazione, preceduta da intensi venti di Scirocco, ha colpito il Paese riportando la pioggia soprattutto al nord-ovest, sulle isole maggiori e nelle regioni centrali tirreniche. È allerta rossa in Veneto e arancione sui restanti settori per il giorno di Ognissonti. Arancione è anche il livello di allerta sulla Provincia autonoma di Trento, sui settori prealpini della Lombardia, su gran parte del Piemonte e della Liguria, sui settori tirrenici meridionali della Toscana, su parte dell'Umbria, su gran parte di Lazio e Campania e su tutta la Sicilia. E, ancora, allerta gialla su quasi tutto il restante territorio nazionale. Lo segnala il Dipartimento della protezione civile, la cui attenzione resta alta.

Italia ancora nella morsa del maltempo, quindi, compreso il ponte di Ognissanti. La pioggia, come previsto dai meteorologi del Centro Epson Meteo, ha iniziato a scendere nella notte e continuerà per tutta la giornata. Inoltre, per oggi è previsto tempo instabile o localmente perturbato sulle Isole e al Centro-Nord; nel fine settimana il maltempo potrebbe attenuarsi sulle regioni peninsulari e sul Nord-Est, mentre permarrà una maggiore variabilità al Nord-Ovest e sulle isole, interessate da rovesci e temporali. Le temperature nel corso della settimana aumenteranno riportandosi quasi ovunque al di sopra della norma.

