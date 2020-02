Italia-S.Sede, Cei: Parleremo di famiglia, migranti, disabili e fine vita

di rib/abf

Città del Vaticano, 12 feb. (LaPresse) - Per delicatezza non entro nel merito dei problemi che affronteremo con il governo italiano più tardi, annuncio soltanto delle tematiche: accenneremo al Mediterraneo, e, come sapete, ci sta molto a cuore la famiglia. Oggi tutti parlano del problema enorme della natalità a incremento zero, con queste cifre in 30 anni la popolazione si abbassa della metà. Anche i migranti che arrivano da noi acquisiscono la nostra mentalità. Altri temi saranno l'inclusione dei disabili e le cure palliative per dare una risposta al problema del fine vita". Così il presidente della conferenza episcopale italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, in conferenza stampa per presentare l'incontro di Bari sul Mediterraneo che si terrà dal 19 al 23 febbraio, commentando l'incontro tra Santa Sede, Chiesa italiana, Stato e governo italiano in occasione dell'anniversario della stipula dei patti lateranensi.

