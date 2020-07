Istat: Incidenti stradali al minimo negli ultimi 10 anni

di lrs

Milano, 23 lug. (LaPresse) - "Nel 2019 sono stati 172.183 gli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia, in lieve calo rispetto al 2018 (-0,2%), con 3.173 vittime (morti entro 30 giorni dall'evento) e 241.384 feriti (-0,6%). Il numero dei morti diminuisce rispetto al 2018 (-161, pari a -4,8%), per il secondo anno consecutivo dopo l'aumento registrato nel 2017, e si attesta sul livello minimo mai raggiunto nell'ultima decade". Lo segnala l'Istat nel rapporto sugli incidenti stradali relativo al 2019.

