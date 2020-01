Influenza, nell'ultima settimana 488mila casi

di scp

Milano, 22 gen. (LaPresse) - Nella terza settimana del 2020, dal 13 al 19 gennaio, aumenta ancora il numero di casi di sindrome simil-influenzale, soprattutto nelle classi di età pediatrica. Il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 488.000, per un totale, dall'inizio della sorveglianza, di circa 2.768.000 casi. In Italia l'incidenza totale è pari a 8,1 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni, in cui si osserva un'incidenza pari a 20,4 casi per mille assistiti. Nei bambini sotto i cinque anni l'incidenza è quasi raddoppiata rispetto alla settimana precedente. Le regioni del Centro Italia sono le più colpite: Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania, con più di 9 casi per mille.

