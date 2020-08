Influenza, Federfarma: Mancano i vaccini in farmacia

di scp

Torino, 26 ago. (LaPresse) - Nel corso della campagna vaccinale contro l'influenza 2019-2020 sono state dispensate dalle farmacie territoriali circa 800.000 dosi vaccinali; per la campagna 2020-2021, data l'emergenza coronavirus, si stima un incremento pari almeno al 50%, per un totale di oltre 1,2 milioni di vaccini. Lo rimarca Federfarma, che sottolinea che "c'è il rischio, però, che queste dosi di vaccino non siano disponibili: Federfarma ha riscontrato la sostanziale impossibilità, da parte delle case farmaceutiche, di cedere alle farmacie dosi vaccinali, perché la produzione è stata assorbita dalle richieste avanzate dalle amministrazioni regionali, i cui acquisti hanno fatto registrare un incremento medio del 43% circa, con picchi anche superiori al 100%, rispetto alle acquisizioni della pregressa stagione 2019-2020". “Questo – osserva il presidente di Federfarma Marco Cossolo - significa che, in assenza di un canale capillarmente diffuso e facilmente raggiungibile da tutti, qual è la farmacia, molti cittadini, appartenenti soprattutto alla fascia attiva della popolazione e quindi sottoposti a un maggior rischio di contagio, si troverebbero nell'impossibilità di vaccinarsi”.

